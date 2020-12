Lukaku, indiscrezione clamorosa: futuro lontano dall’Inter

La clamorosa news dalla Germania riguardante Romelu Lukaku, che sarebbe vicino ad accettare un’offerta scandalosa proveniente dalla Premier.

Da due anni è l’uomo simbolo dell’Inter, il capocannoniere in ogni competizione oltre che il leader tecnico e spirituale. Per questo motivo la notizia che riguarda Lukaku giunta dalla testata ‘Sportl.de’ è come minimo eclatante: secondo il sito tedesco infatti, il futuro del bomber belga sarebbe lontano dalla Madonnina.

Risulterebbe molto concreto l’interesse di un top club di Premier League, che sarebbe intenzionato a tentare il giocatore con un’offerta di contratto quasi doppia rispetto a quella attuale: un ingaggio da circa 15 milioni annui fino a Giugno 2025. Cifre che potrebbero valere un pensiero, specialmente se si considera il possibile divorzio fra l’attuale club e Antonio Conte, la persona che più di chiunque l’ha voluto in maglia nerazzurra e che ha avuto un impatto più che positivo sul suo sviluppo come calciatore, diventando per il numero 9 dell’Inter quasi un mentore.

Chi è l’ammiratore segreto del campione dell’Inter?

Ci sono altri dettagli da considerare: per Lukaku sarebbe un ritorno in Premier, ma soprattutto un ritorno a Manchester, stavolta però coi colori del City. Le indiscrezioni che giungono dalla Germania suggeriscono infatti che sia nientemeno che Pep Guardiola ad averlo cercato, visti i cronici problemi della sua squadra in zona gol (dovuti anche alla costante frequentazione dell’infermeria da parte di Aguero).

Se questo acquisto dovesse concretizzarsi, creerebbe senza ombra di dubbio un grande solco nei cuori interisti, oltre a quello nella rosa, che forse nemmeno la vagonata di milioni in arrivo dagli sceicchi potrebbe del tutto coprire.