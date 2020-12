Alle 12.30 in programma il lunch match di questa domenica di Serie A, di fronte si trovano Torino e Bologna.

Quella di oggi per il Torino non è definibile ultima spiaggia, ma di sicuro la sfida contro il Bologna rappresenta un passaggio importante per la compagine granata. Serve assolutamente la vittoria, e le ultime tre sconfitte consecutive sono lo specchio di una situazione non più gestibile. Di contro il Bologna che, dopo tre partite senza vittoria, cerca i tre punti. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

