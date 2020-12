Calciomercato Juventus, affondo Pogba: spunta la nuova formula

Il calciomercato della Juventus si prepara a entrare ufficialmente nel vivo con l’affondo reale e concreto su Pogba. Come evidenziato dalle ultime indiscrezioni i bianconeri proveranno l’assalto al centrocampista francese.

Pogba alla Juventus, pronto l’affondo bianconero. E’ questo il piano di gennaio di Paratici in vista della seconda parte di stagione. Come evidenziato da diverse fonti, e come sottolineato anche dalla stampa inglese, la Juventus starebbe provando a convincere il Manchester United a liberare il centrocampista francese con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Un obbligo che scatterebbe in vista della prossima sessione di calciomercato estiva, ma che consentirebbe alla dirigenza bianconera di riabbracciare il francese già nelle prossime settimane. Affare complicato, ma non impossibile. Tuttavia, come sottolineato dallo stesso Mino Raiola, il futuro di Pogba allo United, sembrerebbe esser giunto al capolinea.

Pogba alla Juventus: svolte nel calciomercato di gennaio

Come accennato, la Juventus proverà l’affondo concreto su Pogba già da gennaio. 80-90 milioni le richieste dello United, cifra che la Juventus cercherà di rivisitare giocando al ribasso.

Pogba, dal canto suo, come evidenziato dalla stampa inglese, sarebbe pronto a riabbracciare i colori bianconeri già da gennaio. Occhio, però, anche al possibile affondo del Real Madrid e a quello del PSG. La Juventus dovrà prima cercare di metter mano alle cessioni, alleggerendosi anche di qualche monte ingaggi. Possibili gli addii di Khedira e Bernardeschi.