Il Genoa ha deciso di esonerare Rolando Maran dopo la sconfitta contro il Benevento: il comunicato ufficiale e le ultime sul sostituto

C’è anche l’ufficialità: Rolando Maran è stato esonerato. Il tecnico, ex Cagliari e Chievo, non è più alla guida del Genoa dopo la sconfitta contro il Benevento di ieri. Un 2-0 che ha segnato il destino dell’allenatore: posizione già traballante aggravata dal penultimo posto in classifica. “Il Genoa Cfc comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico Rolando Maran – lo stringato comunicato diramato dal club questa mattina -. La Società ringrazia l’allenatore e il suo staff per l’impegno dimostrato”.

Genoa, esonerato Maran: ora tocca a Ballardini

Un esonero che era nell’aria quello di Maran: il cammino del Genoa fin qui è stato assolutamente deludente e la classifica è da incubo con appena 7 punti conquistati in 13 partite e una sola vittoria, maturata tra l’altro alla prima giornata. Da allora quattro pareggi e otto sconfitte, compresa quella nello scontro diretto di ieri. Preziosi ha così deciso di cambiare la guida tecnica ed ha esonerato Maran.

Il sostituto è già stato scelto: Davide Ballardini sarà presto annunciato come nuovo (vecchio) allenatore del Genoa. Si tratterà della sua quarta esperienza alla guida dei rossoblù: il punto di riferimento quando si tratta di risollevare le sorti della squadra ligure. E ultimamente sta succedendo troppo spesso. In Serie A si tratta del secondo esonero dopo quello di Iachini alla Fiorentina con l’arrivo di Prandelli. Ora tra i tecnici a rischio c’è Giampaolo: il Torino è penultimo in classifica come il Genoa ma Cairo finora ha confermato la fiducia all’allenatore. Fino a quando?