Ultimissime e aggiornamenti sugli infortunati in Serie A alla vigilia della 14^ giornata di campionato. Milan senza Ibrahimovic. Napoli, si ferma anche Lozano.

Dopo la 13^ giornata, la Serie A si prepara a ritornare nel vivo con il 14° turno. Allarme in casa Napoli dopo la sfida contro la Lazio e in vista dell’imminente sfida contro il Torino: non ci sarà Lozano. L’attaccante messicano alzerà bandiera bianca a causa di un problema alla caviglia. Out anche Mertens e Osimhen.

In casa Juventus, invece, si valuteranno attentamente le condizioni fisiche di Arthur. Il centrocampista brasiliano ha rimediato una forte contusione alla coscia contro l’Atalanta. L’ex Barcellona potrebbe saltare la sfida contro la Fiorentina e tornare a disposizione per la 15^ giornata di Serie A. Da valutare anche Dybala. Milan: ancora out Ibrahimovic, arrivederci nel 2021.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Infortunati Serie A, le ultimissime alla vigilia della 14^ giornata

ATALANTA

Procede spedito il recupero di Caldara, il quale tornerà in campo nel 2021. Fuori Pasalic, arrivederci nel 2021.

BENEVENTO

Fuori Caldirola: tempi di recupero da valutare, ma sarà sicuramente out per tutto il 2020. Da valutare anche Dabo.

BOLOGNA

Emergenza offensiva per Mihajlovic: out anche Santander, fuori anche Orsolini.

CAGLIARI

Ounas, positivo al Covid-19. Da valutare Klavan: il centrale estone dovrebbe alzare bandiera bianca in vista della sfida contro la Roma.

CROTONE

Fuori Cigarini e Rispoli, entrambi alle prese con qualche acciacco di troppo. Salteranno la sfida contro il Parma.

FIORENTINA

Buone notizie per Prandelli: infermeria vuota in vista della sfida contro il Genoa. Da valutare le condizioni di Pulgar e Biraghi, entrambi non ancora al meglio.

GENOA

Fuori Criscito (ancora problemi a un ginocchio). Da valutare Zappacosta a causa di problemi muscolari.

INTER

Out Nainggolan. Fuori anche Sanchez, il quale potrebbe aver finito il suo 2020.

LEGGI ANCHE>>> Turno infrasettimanale Serie A: vince l’Inter, il Milan resta in testa

JUVENTUS

Contro la Fiorentina non ci sarà Demiral ancora fermo ai box. Recuperato Chiellini. Da valutare Dybala.

LAZIO

Ko Lulic, da valutare anche Lucas Leiva e Fares. Difficilmente saranno a disposizione contro il Milan.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, probabili formazioni 14^ giornata: Chiesa dal 1′, c’è Correa

MILAN

Out Kjaer e Bennacer, così come Gabbia. Appuntamento al 2021 anche per Ibrahimovic.

NAPOLI

Lussazione alla spalla per Osimhen, l’attaccante nigeriano difficilmente sarà a disposizione contro la Lazio. Ko alla caviglia per Mertens. Fuori anche Lozano.

PARMA

Ko Valenti, il giocatore farà ritorno in campo tra le metà e la fine di dicembre.

ROMA

Emergenza difesa totalmente rientrato. Da valutare Spinazzola per un piccolo affaticamento muscolare alla coscia. Il terzino dovrebbe essere a disposizione di Fonseca in vista della sfida contro il Cagliari.

SAMPDORIA

Recuperato Keita: l’ex Lazio e Monaco sarà a disposizione in vista della sfida contro il Sassuolo.

SASSUOLO

Fermo ai box Romagna. Totalmente recuperati Caputo e Defrel, già in campo nell’ultima settimana anche se non al 100% della forma fisica.

SPEZIA

Fuori Galabinov: l’attaccante potrebbe far ritorno solamente nel 2021. Recuperati Bartolomei e Pobega.

TORINO

Fuori Baselli. Da valutare Millico e Murru.

UDINESE

Recuperati gli ultimi indisponibili. Sorride Gotti in vista della sfida contro il Benevento.

VERONA

Benassi continuerà le terapie per la lesione muscolare al polpaccio. Continua il calvario per l’ex Fiorentina. Fuori anche Ceccherini, noie muscolari.