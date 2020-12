Turno infrasettimanale Serie A: vince l’Inter, il Milan resta in testa

Il turno infrasettimanale di Serie A si è appena concluso. Manca all’appello, solo la sfida tra Roma e Torino, in programma domani sera alle 20:45.

Il turno infrasettimanale di Serie A ha regalato non poche emozioni. Tanti i pareggi andati in scena quest’oggi nel massimo campionato italiano. Spiccano i pareggi del Milan di Stefano Pioli e della Juventus di Andrea Pirlo. I rossoneri, ancora primi in classifica generale, restano bloccati sul 2-2 in casa del Genoa: un pareggio giunto in extremis grazie alle reti di Calabria e Kalulu; niente da fare per la squadra di ligure, ad un passo dalla vittoria in campionato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Turno infrasettimanale Serie A: vince l’Inter, frenata Milan

Risultato importante dell’Inter che, in superiorità numerica, batte il Napoli di Gennaro Gattuso grazie ad una rete su calcio di rigore di Romelu Lukaku. Gli azzurri, con Insigne espulso, non riescono a rimettere in parità il match e sono costretti ad arrendersi sotto i colpi della squadra di Antonio Conte. Finisce in parità la divertente sfida tra Fiorentina e Sassuolo: un gol per parte che portano le firme di Traore e Vlahovic. Anche il match di bassa classifica tra Spezia e Sassuolo finisce X: un 2-2 ricco di emozioni, con le due reti di Nzola, il gol di Dominguez e la marcatura di Barrow. Vince e convince la Sampdoria, nulla da fare per l’Hellas Verona: Ekdal e Verre rendono inutile la rete di Zaccagni su calcio di rigore.

LEGGI ANCHE >>>Napoli, Insigne espulso contro l’Inter: Gattuso in dieci e sotto di un gol