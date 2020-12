Gomez è l’oggetto del desiderio delle grandi d’Italia: Inter, Milan e Roma ci pensano, ma quanto cosa davvero il Papu

Tutti pazzi per Gomez. La rottura tra il Papu e l’Atalanta ha ingolosito le big italiane: Inter, Milan e Roma ci stanno facendo più di un pensierino, anche se l’ipotesi di riuscire a strapparlo ai bergamaschi a zero è tramontata prima ancora di nascere. Già perché l’aspetto economico non è secondario in questo particolare periodo storico ed allora per un acquisto del genere a gennaio bisognerà fare i conti.

Ma quanto costa davvero il Papu? E conviene acquistarlo? Risposte a cui ogni società interessata troverà risposta, pur sapendo che un’occasione migliore a gennaio difficilmente ci sarà.

Calciomercato, quanto costa l’operazione Gomez

Ed allora fare i conti in tasca all’affare Gomez non è difficile. Bisogna partire dalla richiesta dell’Atalanta: niente via libera gratuito, ma la speranza di racimolare 10 milioni di euro per rendere ancora più ricche le casse di una società che negli ultimi anni ha coniugato risultati con bilancio.

All’esborso per il cartellino si dovrà poi aggiungere quello per l’ingaggio. A Gomez andrà offerto un contratto di almeno due anni e mezzo con un ritocco verso l’alto rispetto alle cifre guadagnate a Bergamo (due milioni a stagione). Si parla quindi di un contratto da circa 15 milioni di euro totali (tasse incluse) per un’operazione complessiva da 25 milioni di euro. Troppi o pochi lo dirà soltanto il campo.