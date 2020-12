Calciomercato Inter ai nastri di partenza in vista dell’imminente sessione invernale. Uno sguardo ai nuovi arrivi, ma spazio anche a diverse cessioni

Calciomercato Inter pronto a entrare nel vivo sia in chiave acquisti, sia dal punto di vista delle cessioni. A prescindere dalla prematura eliminazione europea, la dirigenza interista potrebbe spingere il piede sull’acceleratore per regalare a Conte un nuovo centravanti. Un attaccante di scorta pronto a sostituire Lukaku in casi di emergenza.

Non solo, massima attenzione anche ai possibili movimenti in uscita. Quasi certi gli addii di Eriksen e Nainggolan. Il primo, chiaramente fuori dalle idee tattiche di Conte, potrebbe aprire a un clamoroso ritorno in Premier League. Per quel che riguarda il centrocampista belga, invece, il Cagliari continua il suo pressing per riportare l’ex Roma in Sardegna.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Pellè o Llorente come vice Lukaku

Tornando al discorso centravanti di scorta, i nerazzurri potrebbe valutare i profili di Pellè e Llorente. Il primo, al termine della sua esperienza in Cina, potrebbe accettare la corte di Conte, il quale lo ritroverebbe dopo la parentesi in Nazionale agli Europei 2016.

LEGGI ANCHE>>> Ufficiale Inter: il primo esubero vola da Stankovic

Il secondo, invece, in uscita dal Napoli, potrebbe riabbracciare Conte dopo la parentesi alla Juventus. Doppio profilo in linea con le idee del tecnico pugliese, ma bisognerà aspettare i prossimi mesi per capire concretamente come si svilupperà il mercato nerazzurro.