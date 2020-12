L’attaccante esterno Bakayoko francese passa in prestito alla Stella Rossa di Dejan Stankovic: con l’Inter una sola presenza in prima squadra

Primo movimento di mercato per l’Inter che in attesa della riapertura ufficiale dei trasferimenti ha girato Axel Bakayoko allo Stella Rossa allenato dall’ex Dejan Stankovic.

Ai biancorossi, Bakayoko si trasferirà con la formula del prestito. L’attaccante esterno si aggregherà a gennaio alla sua nuova squadra. Il classe 1998 ha debuttato in prima squadra con i nerazzurri nel 2016, nella sfida di Europa League contro lo Sparta Praga. In quella gara valida per il girone K, Stefano Pioli gli riservò gli ultimi minuti di gara. Bakayoko subentrò al posto di Andrea Pinamonti.

Inter Bakayoko raggiunge Stankovic all’ex Stella Rossa

Bakayoko dopo la comparsa in prima squadra nel 2016 non ha trovato altro spazio con l’Inter. I nerazzurri lo hanno fin qui ceduto in prestito prima in Francia, al Sochaux, in Ligue 2, e successivamente al San Gallo in Svizzera.

Nel passato campionato elvetico, Bakayoko ha realizzato 4 reti in 31 partite.

Il 22 parigino ha anche raccolto cinque gettoni di presenza con la maglia dell’Under 20 francese. In Serbia, troverà Dejan Stankovic che ne ha seguito da vicino alcuni dei suoi passi nella trafila giovanile con i nerazzurri. La chiamata della Stella Rossa rappresenta una grande opportunità per Bakayoko poiché a febbraio avrà la possibilità di confrontarsi contro il Milan in Europa League. Un derby dal sapore molto speciale per il giovane francese.

Un’operazione sicuramente minoritaria rispetto a quelle che da qui a poco vedranno protagonista l’Inter, intenzionata a dare la caccia alla scudetto dopo la cocente eliminazione dalle coppe europee di inizio dicembre.