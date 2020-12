DIRETTA Juventus-Fiorentina: segui la partita LIVE

Alle 20.45 è in programma l’ultimo anticipo di questo martedì infrasettimanale di Serie A, di fronte si trovano Juventus e Fiorentina.

Juventus e Fiorentina navigano in due posizioni di classifica diametralmente opposte, ed ovviamente anche la necessità dei tre punti è condizionata da motivi diversi. I bianconeri vogliono trovare continuità e dare seguito alla vittoria contro il Parma. La viola, invece, dopo gli ultimi due pareggi consecutivi ha assoluto bisogno di trovare i tre punti. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!