La Juventus perde contro la Fiorentina di Prandelli. I tifosi bianconeri sono furiosi sui social ed attaccano l’arbitro La Penna ed Andrea Pirlo.

Decisamente una giornata da dimenticare per la Juventus. Forse una delle peggiori degli ultimi anni. I bianconeri, dopo la vittoria del Napoli al CONI per la gara mai giocata causa Covid, la notizia di una possibile squalifica per Buffon causa bestemmia contro il Parma, perdono in casa contro la Fiorentina.

Juventus – Fiorentina, tifosi furiosi sui social

Il bersaglio numero uno dei tifosi è sicuramente l’arbitro La Penna, finito nel mirino per l’espulsione a Cuadrado dopo pochi minuti di gioco e quella a Pavel Nedved per proteste: “Pessimo risultato per noi, ma il peggiore in campo è l’arbitro”. Nel mirino anche Andrea Pirlo: “Se la Juve vuole un vero allenatore deve mandar via Pirlo e prendere Gasperini”. Via Andrea Pirlo, quindi. Questa la soluzione per alcuni tifosi su Twitter. In molti invocano il nome di Gasperini dell’Atalanta. Sono nettamente delusi i supporters bianconeri: la sconfitta contro i viola è difficile da digerire. In una giornata già complessa, nemmeno il match dell’Allianz Stadium riesce a riportare il sorriso.

Possono esultare i tifosi della Fiorentina. Anche Matteo Renzi si è espresso su Facebook in merito alla vittoria dei ragazzi di Prandelli: “E poi dicono che a Natale i miracoli non avvengono più! Serata splendida, grazie Mister e grazie ragazzi”.