E’ decisamente un momento negativo per la Juventus, sotto di tre gol contro la Fiorentina e con un uomo in meno. I bianconeri perdono 0-3 al termine del match.

L’espulsione di Juan Cuadrado nel primo tempo ha decisamente complicato le cose per la Juventus di Andrea Pirlo. Il colombiano è stato autore di un’entrataccia dopo pochi minuti di gioco ai danni di Gaetano Castrovilli. Cartellino rosso decretato dall’intervento del VAR. L’arbitro La Penna aveva solo ammonito il bianconero.

Juventus – Fiorentina: autogol di Alex Sandro, Caceres fa 3-0

Dopo la rete di Dusan Vlahovic a tre minuti dal via, a peggiorare le cose ci ha pensato l’autogol di Alex Sandro al 75′. Il difensore ha messo il pallone nella propria porta nel tentativo di anticipare Kouamé, pronto a battere Szczesny. Ottima manovra offensiva di Franck Ribery che allarga: sul conseguente cross dei viola, è stato sfortunato il brasiliano. L’intervento in scivolata di Leonardo Bonucci, con ogni probabilità, ha ingannato il laterale bianconero, costretto all’autogol. In occasione dello 0-2 per i viola, Pavel Nedved è stato allontanato dalla panchina della Juventus per proteste. Il dirigente bianconero ha protestato in maniera eccessiva nei confronti del direttore di gara. La squadra di Cesare Prandelli è rimasta con la quinta. Dopo pochissimi minuti, Martin Caceres, ex della gara, ha messo in cassaforte il risultato segnando il terzo gol del match e regalando la vittoria ai suoi.

