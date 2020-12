UFFICIALE – Il Napoli esulta: accolto ricorso, con la Juve si gioca e via il -1

Il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto il ricorso del Napoli: via il -1 e si giocherà la partita con la Juventus

Il Napoli esulta: il Collegio di Garanzia dello Sport ha ribaltato i primi due gradi di giudizio sportivo e ha deciso che la gara contro la Juventus dovrà essere giocata. Inoltre agli azzurri viene anche cancellato il punto di penalizzazione. L’ora di udienza presso il Coni è quindi servita al club di De Laurentiis per far valere le proprie ragioni in merito allo 0-3 comminato dal Giudice Sportivo dopo la gara dello scorso 4 ottobre non disputata a Torino.