Sconfitta esterna per il Parma di Fabio Liverani. Il Crotone si aggiudica il match allo stadio Ezio Scida.

Non una bella serata per il Parma di Fabio Liverani che esce sconfitto dalla sfida contro il Crotone. Junior Messias affossa le speranze degli emiliani; inutile la rete di Kucka nella ripresa. I calabresi centrano la seconda vittoria stagionale e salgono a quota 9 punti in classifica; resta fermo a 12 il Parma. Scotta la panchina di Fabio Liverani, lontano dai tre punti da ben cinque giornate: nelle ultime cinque gare, infatti, sono arrivati tre pareggi e due sconfitte.

Parma, Liverani a rischio esonero

La società valuta la posizione del tecnico. L’allenatore, subentrato in estate, non ha di certo convinto l’ambiente. In questo momento, il ds Carli potrebbe mettersi alla scrivania per fare delle valutazioni. Come riporta Calciomercato.it, i profili che potrebbero fare al caso dei ducali sono quello di Roberto Donadoni, reduce dall’avventura in Cina; Davide Nicola e Leonardo Semplici, disponibili a subentrare a stagione in corso. La suggestione, però, porta al nome di Walter Zenga, desideroso di rimettersi in gioco in Serie A.

