Alle 20.45 si accendono le luci allo Stadio Olimpico per il turno infrasettimanale, di fronte si trovano la Roma ed il Cagliari.

In casa Roma c’è bisogno di fiducia e certezze. L’ultima sconfitta contro l’Atalanta pesa ancora tantissimo sul gruppo di mister Fonseca, e proprio per questo il turno infrasettimanale può rappresentare l’ennesima svolta della stagione. Di contro, però, un Cagliari affamato, alla ricerca di una vittoria che manca dal 7 novembre in campionato. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

