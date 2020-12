Fiorentina, perchè Vlahovic sarà l’attaccante del futuro

La Fiorentina si gode Vlahovic dopo le ultime prestazioni positive. Protagonista anche contro la Juventus, il giovane attaccante continua il suo percorso di crescita.

Scatto in profondità, velocità fulminea e tocco sotto a battere Szczensy: così Vlahovic ha aperto le danze al grande successo della Fiorentina sul campo della Juventus. L’attaccante serbo, autore di una grande prestazione, continua il suo percorso di crescita fatto di gol e di giocate di grande livello.

Non solo, la sensazione è che Vlahovic stia raggiungendo, passo dopo passo, una processo di maturità costante, il quale lo porterà a rappresentare la punta di diamante della compagine toscana, sia in chiave presente, ma soprattutto in vista del futuro.

Fiorentina, Vlahovic presente e futuro: cosa cambia nel mercato di gennaio

Dopo le ultime recenti prestazioni di Vlahovic, il club viola punterà con forte decisione sull’attuale numero 9. Svolta sul mercato e possibile cessione in prestito scongiurata. Tuttavia, come evidenziato nelle ultime ore, non è escluso che la Fiorentina possa piombare con forte decisione su un nuovo centravanti, un profilo d’esperienza da affiancare al giovane attaccante serbo.

Con la conferma di Vlahovic si spalancheranno le porte dell’addio di Cutrone e Kouamè. Il primo piace a diverse squadra di Serie A e Premier League, il secondo, invece, potrebbe lasciare Firenze con la formula del prestito con diritto di riscatto.