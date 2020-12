Inter, addio Eriksen: l’annuncio arriva direttamente dal club

Christian Eriksen lascerà l’Inter: l’annuncio è arrivato direttamente dal club nerazzurro con le parole di Beppe Marotta.

La notizia non sembra poi di primissimo pelo, eppure quello fatto in questi minuti è un annuncio che va al di là di quelle che possono essere le indiscrezioni giornalistiche o il pensiero dell’ambiente nerazzurro.

La storia tra Christian Eriksen e l’Inter va verso la fine. Già ci aspettavamo, per la verità, che il danese potesse lasciare la compagine nerazzurra nei prossimi mesi, ma a dare la conferma è direttamente il club.

E il direttore Beppe Marotta a dare la notizia, di fatto confermando quanto già si era sospettato in queste settimane. L’Inter è pronta a dare il benservito ad Eriksen, vittima evidentemente di una situazione non congeniale alle sue caratteristiche.

Marrotta annuncia: “Eriksen è sul mercato”

Non ci si nasconde più, anche perchè avrebbe poco senso considerato quello che è stato il percorso dell’ex Tottenham fino a questo momento con la maglia nerazzurra. Eriksen va via, e potrebbe farlo anche nella prossima finestra di mercato.

Beppe Marotta ha annunciato proprio quello che sarà il destino del danese ai microfoni di Sky Sport: “È in partenza, ha avuto difficoltà di inserimento e non è funzionale. È giusto dargli la possibilità di trovare più spazio altrove”.

L’Inter è pronta a lasciar partire il suo numero 24, che stasera non sarà nemmeno della partita (è tornato in Danimarca per la nascita della figlia). C’è da capire, adesso, come il club nerazzurro gestirà la situazione e soprattutto verso quali lidi proverà a piazzare Eriksen.