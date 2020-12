Christian Eriksen è volato in Danimarca e non ci sarà quindi per Verona-Inter: altra assenza per Conte ma questa volta è una buona notizia

Christian Eriksen non ci sarà per Verona-Inter. Il trequartista è volato in Danimarca e non sarà presente nell’ultima partita dell’anno dei nerazzurri. Un’assenza che forse non peserà più di tanto per Antonio Conte che non vede nell’ex Tottenham un elemento imprescindibile per la sua squadra, ma che toglie comunque un’alternativa a partita in corso.

Un viaggio autorizzato dalla società: Eriksen è volato in patria per assistere alla nascita del figlio. Un lieto evento che accompagnerà le feste del 27enne dopo mesi difficili in Italia. Ora resta da vedere se il calciatore farà ritorno nel nostro Paese oppure se arriverà la cessione prima della ripresa.

Inter, Eriksen in Danimarca per il figlio: tornerà in Italia?

Pochi dubbi sul fatto che Eriksen fa parte dei calciatori che l’Inter vorrebbe piazzare nel mese di gennaio. Farlo però non sarà facile visto che la società non vuole fare minusvalenze: servono almeno 27 milioni di euro per rientrare della spesa fatta appena un anno fa e trovare club disposti a sborsare questa cifra si sta rivelando complicato.

Anche per questo Marotta non esclude una cessione in prestito fino al termine della stagione. La soluzione per far tornare a splendere Eriksen e magari venderlo al prezzo giusto in estate oppure puntare su di lui se, come in molti ritengono, Conte lascerà la squadra qualsiasi sia il risultato raggiunto.