Massimiliano Allegri è pronto a rimettersi in gioco dopo qualche tempo di inattività. L’ex allenatore della Juventus è corteggiato da una big inglese.

Max Allegri è pronto a tornare, più carico che mai. L’ex allenatore della Juventus è in pole position per la panchina dell’Arsenal. La gestione di Mikel Arteta non convince la dirigenza, pronta a dare una sterzata decisiva alla stagione dei Gunners. La sconfitta contro il Manchester City in Carabao Cup, ha fatto storcere il naso. Le aspettative, vista la vittoria in FA Cup nella scorsa stagione, erano ben altre. Ieri, contro il City, sconfitta per 4-1 ed ennesima notte da dimenticare.

Prossimo allenatore Arsenal, Allegri è in pole position

I bookmakers inglesi, Paddy Power su tutti, puntano sull’esonero di Arteta e sull’arrivo in Premier League di Allegri. L’ex allenatore di Milan e Juventus è il favorito numero uno per sostituire l’attuale tecnico degli inglesi. Sulla lista dei desideri dei vertici del club, però, ci sono anche i nomi di Brendan Rodgers, ex allenatore del Liverpool, di Thomas Tuchel del Paris Saint-Germain.

I tre non sono gli unici, perché i profili vagliati sono diversi. Anche Rafa Benitez, attualmente in Cina al Dalian, e le leggende dell’Arsenal Patrick Vieira e Thierry Henry. I due ex Gunners hanno un costo minore rispetto agli altri e potrebbero rivelarsi sorprendenti.