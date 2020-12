Si è appena concluso il turno infrasettimanale di Serie A valido per la quattordicesima giornata del campionato 2020/2021.

Si sono concluse da pochi minuti le gare serali in programma alle 20:45 del turno infrasettimanale di Serie A. Si conclude, di conseguenza, la quattordicesima giornata di Serie A 2020/2021. Una giornata ricca di insidie, come solito è la gara nel mezzo della settimana. Non a caso pareggia il Napoli di Gennaro Gattuso e rischia anche il Milan, vittorioso solo nel finale sulla Lazio di Simone Inzaghi. Stefano Pioli si conferma il migliore della classe: il Milan non perde il primato della classifica generale.

Serie A, i risultati del turno infrasettimanale

Il Milan, con il 3-2 contro la Lazio di Simone Inzaghi, non perde la testa della classifica. Nulla da fare per i cugini dell’Inter di Antonio Conte che restano secondi in campionato. Finisce con due gol per parte anche la sfida tra il Bologna di Sinisa Mihajlovic e l’Atalanta di Gianpiero Gasperini. Batosta per il Napoli di Gennaro Gattuso, sconfitto in casa dal Torino di Marco Giampaolo che può, così finalmente respirare. Uno 1-1 figlio della rete dei napoletani Armando Izzo e Lorenzo Insigne. Vittoriosa la Roma ai danni del Cagliari: un 3-2 che regala tre punti utilissimi visto l’andamento della giornata per i ragazzi di Paulo Fonseca. Vincono anche Genoa e Benevento che battono rispettivamente Spezia ed Udinese. Ultimo, ma non meno importante, il successo esterno del Sassuolo sulla Sampdoria: a Marassi finisce 2-3.

