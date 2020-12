Il Milan resta in corsa per il tesseramento di Alejandro Gomez, in uscita dall’Atalanta. Il Papu interessa anche a Paolo Maldini.

Alejandro Gomez resta l’indiziato numero uno all’addio all’Atalanta. L’argentino è in rotta di collisione con la società. A dimostrarlo, dopo l’alterco con Gianpiero Gasperini, la mancata convocazione nelle ultime due sfide di campionato. Il calciatore bergamasco ha le valigie pronte e, con ogni probabilità, sarà pronto a partire già nella sessione invernale di calciomercato.

Ultime mercato Milan, Maldini su Gomez

Paolo Maldini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio della sfida contro la Lazio: “Non siamo partiti subiti a mille, abbiamo avuto alti e bassi in questo avvio di stagione. Sapevamo che la strada intrapresa era lunga perché con i giovani bisogna avere un bel po’ di pazienza. Alejandro Gomez nostro obiettibo? Proprio in quel ruolo lì siamo coperti, se c’è un ruolo dove non abbiamo necessità è proprio quello. Mi sembra anche brutto parlare di un calciatore che non è nostro, non mi risulta nemmeno che sia stato messo sul mercato dalla sua società”.

