Continua la telenovela tra Alejandro Gomez e l’Atalanta. L’attaccante è in rotta di collisione con la società bergamasca.

Dopo il presunto scontro con Gasperini, Alejandro Gomez è pronto a partire. L’attaccante dell’Atalanta ha già le valigie pronte e potrebbe andar via già nella sessione invernale di calciomercato. E’ rottura totale con la società dopo la doppia esclusione dalla lista dei convocati per le ultime due sfide che ha visto impegnati i bergamaschi. Fuori dai progetti della Dea del Gasp, su Gomez si sono affacciati i top club d’Italia. Inter e Milan seguono con attenzione la vicenda, ma anche la Juventus sembra averci fatto un pensierino.

Mercato Atalanta, Gomez via a gennaio

Alla lunga lista di pretendenti, a sorpresa, se n’è aggiunta un’altra. Anche il Monza di Berlusconi e Adriano Galliani sembra aver puntato i riflettori sul cartellino dell’argentino. Nei giorni scorsi, infatti, secondo quanto riferito dal portale Monza-News, la dirigenza avrebbe fatto un tentativo per acquistarlo. Il club brianzolo avrebbe messo sul piatto una somma considerevole per quello che è, oramai, l’ex capitano dell’Atalanta. Un’offerta allettante per il ragazzo, insomma, che però non vuole saperne, per ora, di scendere in Serie B. Una suggestione di mercato per il club di Galliani, fortemente deciso ad investire e a far crescere il progetto con nomi di esperienza e qualità.

