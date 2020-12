La Juventus è al lavoro per rinforzare la rosa di Andrea Pirlo in vista della sessione invernale di calciomercato. Nel mirino anche Llorente del Napoli.

La Juventus di Andrea Agnelli è già concentrata sull’imminente sessione invernale di calciomercato. Il club bianconero è al lavoro per rinforzare il reparto offensivo della rosa di Andrea Pirlo. Alla Juve serve un attaccante, o almeno è questo quello che cerca la coppia Paratici – Nedved. La dirigenza bianconera ha già stilato una lista dei desideri, valutando al maglio il rapporto costi-benefici. Nel mirino, come ben noto, anche Arek Milik della SSC Napoli di Gattuso. Il polacco è ai margini della rosa azzurra ed in rotta di collisione con la dirigenza.

Ultime mercato Juventus, nel mirino anche Llorente

Una soluzione low-cost farebbe al caso dei bianconeri, decisi a tenere i conti in ordine ed a non strafare sul mercato, almeno nella finestra invernale. Fabio Paratici sulla sua lista dei desideri ha scritto anche il nome di Fernando Llorente. Lo spagnolo del Napoli accetterebbe di buon grado la panchina, conoscerebbe bene l’ambiente e, soprattutto, arriverebbe gratis. Perché il Napoli sarebbe pronto a liberarlo a parametro zero. Paratici non scarta l’idea, anzi. Riflette in attesa di capirci qualcosa in più.

