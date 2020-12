Milan – Lazio ha regalato a Stefano Pioli i tre punti in classifica ed il primato in campionato. Ma il tecnico dei rossoneri ha dovuto fare i conti anche con l’infortunio di Castillejo.

Una partita avvincente e combattuta destinata a far discutere per il rigore dubbio assegnato alla Lazio di Simone Inzaghi. La vittoria del Milan, giunta nella serata di ieri, ha regalato a Stefano Pioli tre punti preziosissimi in campionato che hanno consentito ai rossoneri di mantenere la testa della classifica generale di Serie A. Una vittoria giunta all’ultimo respiro grazie alla rete di Theo Hernandez, MVP del match.

Infortunio Castillejo: le ultime

E’ proprio in occasione del gol di Theo Hernandez, però, che Stefano Pioli ha dovuto storcere il naso, ancora una volta. Pochi secondi prima dell’azione che ha portato al gol del definitivo 3-2 in favore dei rossoneri, l’allenatore aveva compiuto un doppio cambio: Dalot per Calabria e Daniel Maldini per Samu Castillejo, entrato in campo durante il secondo tempo al posto di Saelemaekers. Come mai lo spagnolo è uscito dal terreno di gioco poco prima del fischio finale? Un infortunio muscolare lo ha costretto ad alzare bandiera bianca.

Nella giornata di oggi, la società lombarda comunicherà, con ogni probabilità, la diagnosi precisa ed i tempi di recupero. Secondo una prima analisi effettuata negli spogliatoi di San Siro nel post gara, l’ex Villareal ha riportato un indurimento del flessore.