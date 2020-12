Beto Yaqué, agente di Lautaro Martinez, ha parlato ai microfoni del portale argentino Olè. C’è un chiarimento sulla situazione dell’attaccante.

Il cammino dell’Inter in campionato è, fino a questo momento, di quelli importanti, che tengono la compagine nerazzurra in cima alla classifica del calcio italiano. Nonostante l’eliminazione dalla Champions League, la squadra di Antonio Conte sembra aver trovato la quadra giusta almeno all’interno del panorama nazionale.

Tra i protagonisti di questi primi mesi c’è sicuramente Lautaro Martinez, autore di ben 7 reti e cinque assist. Un bottino che ovviamente andrà incrementandosi nel corso della stagione, e che vede l’argentino una punta di diamante della squadra nerazzurra.

Negli scorsi mesi qualcuno ha mosso dubbi sul futuro di Lautaro in nerazzurro, asserendo che il destino del ‘Toro‘ sarebbe proseguito lontano da Milano. Cosi non è stato, anche se sono diversi i club che monitorano costantemente l’attaccante dell’Inter.

Lautaro-Inter, le parole dell’agente dall’Argentina

Chiaro che al momento il destino di Lautaro sembra strettamente legato a quello dell’Inter, ma basta poco per scatenare quelle speculazioni che sono il sale del calciomercato. Ci ha pensato, stavolta, l’agente dell’ex attaccante del Racing.

Dichiarazioni che ovviamente che non sono un annuncio di addio, ma che possono essere interpretabili su quello che sarà il futuro. “Oggi sta bene dove sta. Ovviamente sta crescendo e imparando. È un ragazzo con un potenziale enorme, che può diventare un giocatore d’élite”, ha chiarito Beto Yaqué ai microfoni di Olè.

Poi un passaggio, particolare, sulle possibili richieste che potrebbero essere formulate per mettere le mani su Lautaro: “Ha ancora tre anni di contratto. Chi vuole prenderlo deve trattare con l’Inter, ma lì è tranquillo, felice”, le parole dell’agente.

Insomma, Yaqué non ha chiuso le porte: se qualcuno vuole Lautaro deve farsi sotto e trattare con l’Inter, anche se nell’immediato non c’è nessuna volontà di andare via. Parole apparentemente tranquille, ma che potrebbero accendere la miccia dei rumors.