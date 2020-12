Lazio, futuro di Inzaghi in bilico? Risponde la compagna

Il destino di Simone Inzaghi resta al centro del dibattito in casa Lazio, un segnale chiaro arriva dalla compagna del tecnico.

In casa Lazio si respira un’aria particolare. L’avvio di stagione non è stato tra i più brillanti, e sicuramente si è distaccato nettamente dall’immagine di squadra brillante vista soprattutto nella passata stagione.

I motivi possono essere ovviamente tanti, e risiedono soprattutto nei tanti impegni che hanno visto impegnata la compagine biancoceleste. La Champions risucchia tante energie, e se poi l’infermeria si ingolfa il problema diventa tangibile.

Per non parlare, poi, delle polemiche che hanno animato l’ambiente: dal caso dei test Covid al futuro dell’allenatore messo costantemente in discussione. Si, perchè anche il destino di Simone Inzaghi è stato messo sul banco degli imputati.

Già lo scorso anno sembrava pronto il divorzio che alla fine non si è concretizzato. Nella capita il chiacchiericcio attorno al tecnico è costante, e più di una volta la domanda è stata posta allo stesso Inzaghi.

Inzaghi-Lazio, segnali sul futuro arrivano dalla famiglia

C’è chi è pronto a giurare che Simone Inzaghi possa lasciare alla fine di questa stagione, vittima di un rapporto turbolento con il presidente Lotito. L’allenatore ha smentito a più riprese, soprattutto riguardo le scaramucce col patron biancoceleste.

Ma ulteriori conferme sul prosieguo dell’avventura alla Lazio arrivano direttamente dalla famiglia di Inzaghi. E’ stata la compagna Gaia Lucariello a confermare la volontà da parte del tecnico di proseguire.

Ad una domanda specifica postale su Instagram (“Inzaghi vuole restare a vita alla Lazio?”), la Lucariello si è espressa in maniera favorevole con un deciso “Certo!”, postato nelle stories.

Un segnale chiaro di quella che è la volontà di Simone, ovvero quella di portare avanti il progetto biancoceleste che lo vede in panchina. I prossimi mesi, chiaramente, saranno cruciali anche per sviscerare questo tema che resta molto caldo.