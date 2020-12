In Spagna molti club sarebbero sulle tracce di Samu Castillejo, ma la volontà del giocatore non è rivolta alla cessione.

Quello di Samu Castillejo è un percorso ancora altalenante con la maglia del Milan. Al momento 19 presenze per il giocatore spagnolo, condite da tre gol e due assist tra coppe e campionato.

Proprio in Serie A, va detto, quello dell’ex Villarreal è un bottino molto scarno: soltanto un gol, infatti, è stato realizzato in campionato. Qualcuno in quel di Milano comincia a credere che il destino di Castillejo possa anche proseguire lontano dal Milan.

Sono tanti, infatti, i club che sarebbero disposti a mettere le mani in maniera convinta sul giocatore, che rappresenta un elemento di assoluto affidamento. Dalla Spagna, in particolare, ci sono occhi puntati su di lui che sarebbero pronti a muoversi già nella prossima finestra di mercato.

La Liga su Castillejo, il giocatore prende le distanze

In terra spagnola, infatti, negli ultimi giorni si stanno rincorrendo diversi rumors riguardo proprio l’interesse di più club sul giocatore del Milan. Siviglia, Valencia e Atlético Madrid sarebbero sulle tracce del giocatore.

In Spagna, va detto, Castillejo ha mostrato il meglio di sé ed è evidentemente che per questo motivo i club di Liga sperano di strapparlo al Milan, approfittando di un momento non particolarmente brillante.

La verità, però, è che proprio il giocatore non ha alcuna intenzione di lasciare Milano: secondo quanto raccolto da SerieANews, infatti, Castillejo non vuole svestire la maglia rossonera, convinto di poter dare ancora tanto.

La volontà, insomma, è quella di restare al Milan per provare a dimostrare di meritare un posto da titolare. Stefano Pioli è avvisato, Castillejo è pronto a metterlo in difficoltà.