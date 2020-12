Eriksen lascerà l’Inter probabilmente già a gennaio, un club di Premier League sarebbe in pole per mettere le mani sul danese.

Che l’Inter si libererà di Christian Eriksen, è ormai un dato di fatto. Il calciatore danese non rientra nei piani del club nerazzurro, come ammesso anche dal direttore generale Beppe Marotta, e la cessione sarà un passaggio naturale.

Un approccio al calcio italiano molto negativo, frutto di una gestione più che discutibile da parte dell’allenatore Antonio Conte, stando anche al giudizio dei tifosi interisti. Eriksen andava impiegato di più, e i tifosi hanno rimarcato questo aspetto tante volte.

Alla fine l’ex Tottenham andrà via da Milano, senza essere riuscito ad incidere in maniera considerevole, come ci si aspettava al suo arrivo. Ora il club sta studiando le possibili soluzioni, anche se gli estimatori del giocatore di certo non mancano.

Nonostante la negativa parentesi in Serie A, Eriksen è ritenuto ancora un giocatore di altissimo livello, in grado di fare la differenza in qualsiasi campionato. E cosi è partita la caccia al danese.

Eriksen, possibile ritorno in Premier: una squadra in pole

La cessione di Eriksen sarà l’argomento chiave sicuramente della prossima finestra di mercato dell’Inter, con diverse soluzioni che si prefiggono all’orizzonte. Chiaro che sul giocatore ci siano le brame di club che lo hanno visto mettersi bene in mostra negli scorsi anni.

In Premier League, ad esempio, il 28enne nativo di Middelfart si è messo molto bene in mostra, al punto di attirare già ai tempi del Tottenham grande attenzione su di sè. Proprio quella inglese sarebbe una soluzione più che plausibile per il futuro.

Un club, in particolare, sarebbe in pole per mettere le mani sul giocatore dell’Inter: l’Arsenal di Arteta – riporta Sky Sport – avrebbe individuato proprio in Eriksen un rinforzo importante per il mercato di gennaio.

Ancora nessun contatto, va detto, ma la strada dei gunners potrebbe rappresentare una soluzione convincente e stimolante per lo stesso giocatore.