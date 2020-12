Idea di mercato per la Juventus: i bianconeri potrebbero accogliere tra le loro fila un calciatore fermo da nove mesi. Operazione gratuita

La Juventus cerca i profili giusti per il riscatto. Chiuso il 2020 al sesto posto in classifica, fuori dalla zona Champions e a 10 punti dal Milan capolista, seppure con una partita in meno, i bianconeri sognano la grande rimonta a partire da gennaio. Un mese che potrebbe vedere anche affacciarsi facce nuove dalle parti della Continassa.

Lì dove, verso la fine del mercato, potrebbe apparire Fernando Llorente: si aspetterà probabilmente la Supercoppa per far entrare nel vivo la trattativa con il Napoli che potrebbe liberarlo gratis. Ma lo spagnolo non è l’unico affare per Paratici. C’è un calciatore, fermo ormai da nove mesi, che sarebbe stato proposto alla dirigenza della Juventus: Mesut Ozil.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, Ozil gratis dall’Arsenal: cifre e dettagli

Come si legge su Tuttosport, l’agente del trequartista tedesco avrebbe avuto più di un contatto con la Juventus. Fuori dal progetto di Arteta, l’ex Real Madrid non scende in campo dal 7 marzo scorso, pur continuandosi ad allenare normalmente. I Gunners potrebbero anche accettare di lasciarlo partire a gennaio a zero, considerato il contratto di scadenza a giugno.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, rumors su Salah: le dichiarazioni che fanno sognare

Si lavora però sull’ingaggio: fino al 30 giugno, il tedesco dovrà ricevere circa 10 milioni di euro. Ed allora l’agente sta cercando di convincere l’Arsenal a farsi carico del 50% per agevolare il suo trasferimento alla Juve dove ritroverebbe Ronaldo dove ha condiviso gli anni del Real Madrid. Per Ozil richieste ci sono anche dalla Turchia, dalla MLS e da Arabia Saudita e Qatar, ma l’ipotesi Juve lo intriga: si concretizzerà?