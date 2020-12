Il Napoli è pronto ad intervenire sul mercato di gennaio: via libera di De Laurentiis per un rinforzo sulle fasce

Via libera. La frenata delle ultime settimane preoccupa il Napoli che corre ai ripari sfruttando anche il mercato di gennaio. Aurelio De Laurentiis – riferisce il Corriere dello Sport – ha deciso di autorizzare un intervento in difesa. E’ lì, sulle fasce, che Gattuso ha individuato la pecca della sua rosa ed è lì che si interverrà. Operazioni mirate e probabilmente in prestito per accontentare il tecnico calabrese e ripetere quanto riuscito con successo con Bakayoko. Due i nomi sul taccuino di Giuntoli: Junior Firpo e Emerson Palmieri.

Napoli, Junior Firpo o Emerson Palmieri per le fasce

Doppio nome per un unico obiettivo: dare un’alternativa in più a Gattuso in una posizione di campo dove Ghoulam non dà ancora certezze e Mario Rui da solo non può reggere il peso di un’intera stagione. Ed allora il Napoli ci proverà: a Barcellona Junior Firpo ha collezionato appena 247 minuti in campo e un addio a gennaio è nell’ordine delle cose.

Così come spera di lasciare Londra per potersi giocare un posto per gli Europei Emerson Palmieri, magari per finire proprio al Napoli. L’italo-brasiliano al Chelsea ha collezionato 8 presenze ma non rientra nei piani di Lampard. Per entrambi il problema è rappresentato dall’ingaggio per questo si pensa ad un’operazione in prestito: sei mesi in azzurro e poi riaggiornarsi per valutare il da farsi. Il via libera c’è, ora tocca al Napoli.