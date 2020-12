Si prepara un duello di mercato per due top club del nostro calcio, sul piatto c’è un ex difensore della Roma.

Milan e Juventus guardano alla prossima sessione di mercato. La squadra rossonera è la capolista del campionato, e dovrà dunque lavorare per tenere alto il livello della rosa soprattutto in vista della seconda parte di stagione.

La Juventus, di contro, cerca certezze ed ha bisogno di una quadra chiara per affrontare il 2021 con più consapevolezza. La solidità difensiva, per entrambe, è un tema molto caldo, e proprio per questo il mercato sembra arrivare in soccorso.

Nessuna delle due squadre, al momento, può dire di avere la difesa migliore del campionato, e con una stagione ancora molto lunga, in rinforzo del reparto difensivo potrebbe rappresentare una grossa mano.

In più, presentandosi l’occasione ghiotta, per entrambe le compagini potrebbe rendersi necessario un piccolo sforzo per aumentare la competitività della propria rosa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Rudiger ai saluti col Chelsea, Juve e Milan ci sono

In casa Chelsea c’è aria di divorzio, ed il protagonista è Antonio Rudiger. Thiago Silva, Zouma, Tomori e Christensen sembrano essere avanti nelle gerarchie del tecnico Frank Lampard, e così l’addio sembra un passaggio naturale.

Il difensore tedesco pare sia pronto a chiedere al club di poter partire per cercare fortuna altrove, ed ovviamente anche dall’Italia ci sono gli occhi puntati per capire in che modo si muoverà il futuro di Riduger.

LEGGI ANCHE >>> Atletico Madrid, Diego Costa ha chiesto la cessione: sullo sfondo c’è Milik

Tabloid inglesi, infatti, danno sia la Juventus che il Milan su Rudiger: per strapparlo al Chelsea occorreranno 25 mln, e la concorrenza non è cosi scarna. Borussia Dortmund e Lipsia sono sulle tracce del giocatore, cosi come il Tottenham di Mourinho.