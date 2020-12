La Juventus non ha perso le speranze per il rinnovo di contratto di Paulo Dybala. Pronta una nuova offerta per convincere la Joya

Tutta questa fretta di mettere un punto alla faccenda ancora non c’è. La Juventus non vuole rinunciare a Paulo Dybala e, ancora per poco, cercherà di assecondare le sue richieste e, soprattutto, i suoi tempi. Intanto ha proposto un’altra offerta, l’ennesima, forse l’ultima, per convincere la Joya a rinnovare. Dieci milioni di euro a stagione sul piatto per prolungare l’attuale contratto in scadenza nel 2022. Una proposta forse irrinunciabile per regalarsi il futuro ancora assieme all’argentino. Ovviamente la versione migliore e non quella sbiadita degli ultimi mesi.

Juve-Dybala avanti insieme?

La redazione di Sky Sport rivela dell’ultima proposta della Juventus: un ricco ingaggio per l’argentino, un modo per convincerlo, ricordandogli la sua centralità nel progetto tecnico e motivandolo anche da un punto di vista economico. Per la Juventus, Dybala è fondamentale. Ma fino ad un certo punto. L’ultima proposta è allettante ma potrebbe anche essere l’ultima. La Juve non ha fretta, non vuole una risposta immediata, ma non vuole neanche svenarsi troppo per un calciatore che, quest’anno, anche a causa di alcuni problemi fisici, non ha reso secondo le aspettative.

Poche gioie per Dybala, oggetto misterioso di questi primi mesi: ha giocato poco e spesso male, ha segnato appena due gol ed è stato condizionato da una serie di problemi fisici che hanno penalizzato la sua continuità. Eppure il suo talento è evidente e per anni ha illuminato la Juventus. Per questo la società non si arrende e propone un altro rinnovo, un’altra proposta. Sperando sia l’ultima e ovviamente quella giusta per proseguire insieme. Per la Joya di tutti.