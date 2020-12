La Juventus a gennaio cerca acquisti low cost e punta i due ‘vecchietti’ Llorente e Ozil: ma servono davvero per la svolta?

Servono le occasioni giuste: il mercato di gennaio, mai come quest’anno, sarà all’insegna delle zero spese. Niente follie, niente soldi da investire e la Juventus non fa eccezione. I bianconeri cercano qualcuno per completare la rosa a stagione in corso, ma non ci saranno spese pazze. Occasioni a zero o giù di lì ed allora ecco venire fuori i nomi di due ‘vecchietti’: Fernando Llorente, 36 anni a febbraio, e Mesut Ozil, 33 anni.

Lo spagnolo potrebbe essere liberato gratis dal Napoli e si legherebbe soltanto per sei mesi ai bianconeri. Il tedesco è in uscita dall’Arsenal disposto anche a liberarlo a zero sei mesi prima della scadenza del contratto. Llorente e Ozil per Pirlo, ma servono davvero?

Juventus, Llorente e Ozil non servono per la rimonta

Llorente e Ozil sono le classiche occasioni a livello economico, che difficilmente lo diventeranno anche dal punto di vista tecnico. I numeri sono lì a dire che il loro periodo di splendore lo hanno superato da tempo. Llorente nel Napoli in questa stagione ha collezionato appena 19 minuti giocati (tutti prima della pausa con il Torino). Nel 2020 i minuti giocatori in totale sono appena 132, di cui 90 a gennaio contro il Perugia. Ad Ozil non va meglio: l’ultima apparizione è datata 7 marzo 2020, poi il nulla.

Entrambi, per quanto allenati, avrebbero bisogno di tempo per ritrovare il ritmo partita, ma la Juventus di tempo non è ha. Pirlo deve recuperare 10 punti al Milan, 9 all’Inter e provare ad andare avanti in Champions. Alla rosa della Juventus qualche ritocco serve, ma né Llorente, né Ozil sono quelli giusti. Per una società che puntava a ringiovanire la rosa, affidarsi a due over 30 sarebbe un clamoroso autogol. E per Pirlo arriverebbero i guai…