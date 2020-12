Buone notizie in casa Juventus: Andrea Pirlo ha recuperato tre giocatori dall’infermeria, tutti arruolabili per la ripartenza del campionato dopo le festività natalizie.

Diverse squadre di Serie A, in questa prima parte della stagione, hanno dovuto fare i conti con diversi infortuni. Tanti impegni hanno messo a dure prova soprattutto le rose dei club impegnati anche in Europa, andando cosi incontro anche ad una serie di infortuni.

Diversi allenatori si sono trovati alla prese con infermerie piene, e giocatori continuamente colpiti da guai muscolari, risentimenti o nei casi più gravi anche fratture e infortuni a lungo termine.

Anche le nazionali, ovviamente, hanno assunto un ruolo decisivo in questo processo di incremento degli infortuni. Ma, con lo stop delle coppe europee fino a febbraio, i club possono ricominciare a respirare.

Pirlo sorride, recuperati tre giocatori per la ripresa

Anche la Juventus ha avuto i suoi problemi, con diversi infortuni ai quali il tecnico Andrea Pirlo ha dovuto ottemperare spremendo quanto più possibile dalla rosa a disposizione. Arrivano, però, delle buone notizie proprio dall’infermeria.

Ben tre giocatori – riporta Sky Sport – sono stati recuperati a pieno, e potranno essere arruolabili per la ripresa del campionato: Chiellini, De Ligt e Demiral, infatti, saranno nuovamente a disposizione dell’allenatore bianconero.

Una buona notizia, che ovviamente lascia ben sperare in vista della ripresa. L’olandese sembra possa partire titolare fin da subito, mentre il giocatore turco starebbe scalpitando per ritrovare il campo dall’inizio.

Al ritorno in campo la Juventus sarà chiamata all’impegno serale, nel turno del 3 gennaio, alle 20.35 in posticipo contro l’Udinese di Gotti. Il primo match del 2021 che Pirlo ha già messo nel mirino, per cominciare bene il nuovo anno.