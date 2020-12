Rinnovo Gattuso, c’è già l’accordo: si va verso la firma

Il rinnovo di Gennaro Gattuso è argomento caldo in casa Napoli, tra lui e De Laurentiis sembra ci sia già un accordo verbale per andare avanti insieme.

In casa Napoli tiene banco ormai da diverse settimane il tema del rinnovo di Gennaro Gattuso. Il problema all’occhio che ha colpito il tecnico, al momento, resta la problematica più immediata da risolvere. Ma è chiaro che il futuro sarà deciso nel corso delle prossime settimane.

Da diverso tempo il prolungamento del contratto di Gattuso è il tema sul tavolo del presidente De Laurentiis, cosi come su quello dei legali di ‘Ringhio’ che stanno visionando ed ovviamente elaborando la sintesi perfetta per convincere l’allenatore a proseguire la sua avventura in azzurra.

Tutto questione di carte? Probabile, visto che sia da una parte che dall’altra, la volontà è sempre stata quella di proseguire insieme. Al netto delle dichiarazioni ed i rumors, il percorso di Gattuso all’ombra del Vesuvio non è stato mai messo in discussione, almeno non dal patron del Napoli.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Gattuso-De Laurentiis, accordo verbale per il rinnovo

Quella che resta da decidere, risolvere, per permettere di sancire in maniera definitiva il proseguimento della gestione Gattuso, riguarderebbe soltanto cavilli burocratici, niente che possa scalfire una parola di fatto già data.

Come riportato da Sky Sport, infatti, tra il tecnico e De Laurentiis ci sarebbe di fatto già un accordo verbale per andare avanti insieme. Che il tecnico proseguirà con il Napoli, insomma, è un dato di fatto.

LEGGI ANCHE >>> Milan, tris di nomi per il vice Ibrahimovic: il retroscena

Restano da limare i soliti e famosi dettagli, quelli che sempre subentrano quando una trattativa arriva al suo epilogo, un questo caso positivo e già preventivato dalle parti. Nulla sembra possa mettere in discussione il matrimonio tra Napoli e Gattuso, che nelle prossime settimane andrà messo nero su bianco.