Giuntoli si muove per Thauvin in scadenza con il Marsiglia: se il Napoli cerca un altro esterno, qualcuno ha deluso

Si scrive occasione, si legge Thauvin: 28 anni tra pochi giorni, talento del Marsiglia e in scadenza di contratto a giugno. Affare a zero, più o meno, perché poi ci sono commissioni e lauti ingaggi da elargire. Però l’occasione resta e il Napoli l’ha fiutata. Come si legge sul Corriere dello Sport, il direttore sportivo dei partenopei Cristiano Giuntoli ha fatto sapere in giro che gli azzurri sono interessati all’esterno francese. Un ruolo che in realtà nella rosa di Gattuso è già coperto: c’è Lozano sulla destra che in questa prima parte di stagione ha fatto faville, poi c’è Politano pronto a rimpiazzarlo. Ecco, se il Napoli si muove per un esterno è perché qualcuno non sta convincendo in pieno.

Napoli, si cerca Thauvin: Politano non convince

Proprio l’ex Inter e Sassuolo è il calciatore che ha lasciato più di qualche dubbio nel suo primo anno in azzurro. Spunti importanti, alternati ad altrettanto importanti momenti di pausa. I secondi stanno prevalendo sui primi ed allora qualche interrogativo il Napoli se lo pone: cosa può dare Politano agli azzurri?

La risposta è nascosta nell’interesse che Giuntoli ha fatto trapelare per Thauvin per il quale c’è però da fare i conti con la concorrenza. C’è il Milan, sirene dalla Premier League, qualche approccio dalla Spagna. Si chiamano occasioni, ma per coglierle serve l’offerta giusta.