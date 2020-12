Napoli, mistero Rrahmani: spunta la possibile cessione a gennaio

Quello di Amir Rrahmani è un percorso avvolto nel mistero, ed ora il Napoli potrebbe pensare addirittura di cederlo.

In casa Napoli ci sono diverse situazione da risolvere da qui ai prossimi mesi. I casi di contratti in scadenza sono tanti, troppi per un club che ha bisogno di puntare ai piani alti del calcio europeo.

Chiaro, però, che con una rosa animata da giocatore in partenza, risulta complicato provare a dare a tutto il gruppo unità d’intenti. Ecco perchè, al netto di possibili acquisti e cessioni, il club darà priorità alle questioni contrattuali, in particolare quelle di Hysaj e Maksimovic, in attesa di capire cosa vorrà fare Milik.

In casa azzurra c’è poi un caso particolare, che non è sfuggito soprattutto ai tifosi del Napoli che lo stanno evidenziando già da qualche tempo. Quello di Amir Rrahmani, infatti, è un vero e proprio caso: prelevato dal Verona un anno fa per 13 milioni, per il difensore il minutaggio raccolto è più che mai scarno.

Rrahmani, spunta la possibile cessione a gennaio

Il difensore kosovaro non ha mai giocato in questa stagione. Ha avuto, va detto, il problema legato alla positività riscontrata al Covid-19, che lo ha tenuto fuori per qualche partita.

Sia prima che dopo, però, l’ex Verona non ha mai trovato spazio, preferito spesso da quel Maksimovic in scadenza di contratto. Ed ecco perchè si cominciano a sollevare dubbi su quello che sarà il destino del difensore.

Secondo quanto ipotizzato da Gazzetta.it, infatti, non è impossibile che alla fine il Napoli possa decidere di cedere Rrahmani nella prossima finestra di mercato. Il tutto, ovviamente, verrà valutato nelle prossime settimane, anche in relazione a come si evolverà il caso Maksimovic.