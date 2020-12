La Juventus pensa ad un rinforzo in attacco: occasione Diego Costa gratis ma con ingaggio elevato, i dettagli

Un attaccante per Pirlo: la Juventus sfoglia la margherita alla ricerca di un quarto bomber. Ronaldo, Morata e Dybala non bastano per chi vuole rimontare in campionato e andare avanti in Champions League. Llorente il nome più caldo, ma le occasioni non mancano e Paratici vuole capire bene cosa può fare anche per le disponibilità economiche (limitate) del periodo.

Milik è un altro nome buono, ma con il Napoli non è facile trattare e poi c’è la concorrenza forte dell’Atletico Madrid. Già perché i Colchoneros hanno ricevuto la richiesta di rescissione da Diego Costa e devono correre ai ripari. Proprio l’ispano-brasiliano può essere un altro nome da Juventus. Lo lancia ‘TuttoSport’ che fa anche i conti in tasca alla Vecchia Signora.

Juventus, idea Diego Costa: ostacolo super ingaggio

Superato il problema alla gamba destra che ha fatto temere per la sua carriera, Diego Costa sta trattando la rescissione del contratto con l’Atletico. Gli spagnoli però riflettono sull’idea di liberarlo gratis, dopo averlo pagato sessantacinque milioni appena due anni fa.

Dovesse arrivare il libera libera a zero, Diego Costa diventerebbe una suggestione per i bianconeri che dovrebbero però mettere comunque mani al portafogli: l’ingaggio attuale è da 8 milioni di euro l’anno e il blocco del Decreto Crescita rende ancora più complicato l’approccio. Soltanto un’idea al momento per la Juventus che resta alla finestra per l’occasione giusta. Serve un bomber a Pirlo e Paratici prova a far quadrare i conti dentro e fuori dal campo.