Llorente si avvicina alla Juventus. L’attaccante spagnolo sarebbe pronto a riabbracciare i bianconeri in vista delle prossime settimane. Trattativa pronta a decollare.

Fernando Llorente strizza l’occhio alla Juventus e si prepara al possibile ritorno in maglia bianconera già in vista dell’imminente sessione di calciomercato di gennaio. Fuori dal progetto del Napoli e dalle gerarchie di Gattuso, l’ex Tottenham potrebbe rappresentare la giusta soluzione per potenziare l’attacco dei bianconeri. Questo ciò che riporta l’odierna edizione di Tuttosport.

Forza fisica ed esperienza, quello che, parzialmente, manca all’attacco della Juventus. Llorente completerebbe il reparto offensivo con fisicità e con un ottimo lavoro di sponda per Cristiano Ronaldo, Dybala e Morata.

Llorente alla Juventus: la scelta di Pirlo e il nuovo tema tattico

Llorente sarebbe stato individuato come perfetto rinforzo per completare l’attacco bianconero, dando così a Pirlo una nuova variante offensiva in vista della seconda parte di stagione. Attaccante forte fisicamente, capace di far salire la squadra e far rifiatare i propri compagni con il suo perfetto lavoro di sponda.

Ottima qualità-prezzo e caratteristiche perfette per puntellare il reparto offensivo di Pirlo. Di fatto, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe stato proprio il tecnico bianconero a chiedere un attaccante con le caratteristiche di Llorente.