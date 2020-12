Napoli, lo stadio Maradona cambia volto: ecco la scritta

Il Napoli oggi è tornato ad allenarsi, l’ha fatto a Fuorigrotta allo stadio Diego Armando Maradona che ha presentato una novità rispetto alla gara contro il Torino.

Nel settore Distinti è completa la scritta Napoli, uno degli interventi che ha riguardato lo stadio nell’ambito del restyling sviluppatosi ai tempi in cui la città si preparava alle Universiadi, nell’estate del 2019.

L’allenamento degli azzurri sotto la pioggia è stato così illuminato dalla nuova cornice visibile nei Distinti.

Dagli altri interventi al Centro Paradiso, Napoli tra la modernità e la storia

Il Napoli, dopo la trasferta di Cagliari di domenica, tornerà a giocare a Fuorigrotta mercoledì 6 gennaio contro lo Spezia e la scritta sarà così visibile agli addetti ai lavori e ai tifosi che assisteranno alla partita in tv.

Ci sono ancora altri interventi in cantiere per lo stadio “Maradona”, saranno effettuati a fine campionato: la verifica della bullonatura e la sostituzione dei cupolini per migliorare la situazione dell’impianto quando è colpito da forti ondate di maltempo.

Un altro progetto che potrebbe completare il restyling delle Universiadi riguarda il percorso d’arrivo dei bus delle squadre fino agli spogliatoi.

Sarebbero pronti 500 mila euro dalla Regione Campania che sta valutando anche un altro impegno molto sentito a Napoli: ridare vita al centro Paradiso a Soccavo, rendendolo un museo del Napoli.

La struttura è un pezzo di storia soprattutto dell’epoca di Maradona e versa da tanti anni in uno stato d’abbandono, nella complessità burocratica che attanaglia la sua esistenza.