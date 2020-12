Milan, Scamacca in pole come vice Ibra: c’è anche una sorpresa

Scamacca al Milan nel ruolo di vice Ibrahimovic: è questo il piano rossonero in vista dell’imminente sessione di calciomercato di gennaio.

Scamacca al Milan già a gennaio: è questa la nuova strategia di mercato della società rossonera. L’attuale attaccante del Genoa potrebbe vestire rossonero nelle prossime settimane, andando a recitare la parte di vice Ibra fino al termine della stagione.

Massima disponibilità da parte dell’ex Ascoli, il cui investimento sarà improntato sia in chiave presente, ma soprattutto in chiave futura. Forsa fisica, ma anche grandi abilità tecniche, Scamacca potrebbe rappresentare il profilo ideale per completare il reparto offensivo rossonero.

Scamacca al Milan, ma resta viva anche l’ipotesi Llorente

Non solo Scamacca, il Milan starebbe valutando anche l’ipotetico piano B qualora dovesse complicarsi la trattativa con il Genoa per il passaggio del centravanti rossoblù in rossonero. Piace anche Llorente, ma sull’attaccante spagnolo resta forte anche l’interesse della Juventus, attualmente in netto vantaggio sul centravanti del Napoli.

Più defilati i profili Diego Costa e Milik, soluzioni decisamente complicate in vista dell’imminente sessione di calciomercato di gennaio. Non è escluso che possa tornare di moda anche il nome di Depay, il quale rappresenterebbe un’assoluta sorpresa in caso di affondo a gennaio.