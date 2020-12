Il trasferimento di Radja Nainggolan è una svolta per il Cagliari ma anche per i fantallenatori che sono pronti ad acquistarlo

Molti lo avranno già preso in estate sperando in questi sviluppi, altri rischiando avranno preferito attendere e ora dovranno lottare con gli altri fantallenatori per ingaggiarlo. Dopo la notizia del prossimo trasferimento al Cagliari, Radja Nainggolan diventa un vero e proprio affare, il calciatore giusto su cui puntare per il vostro fantacalcio per rinforzare il centrocampo. Nelle vostre leghe solo uno sarà il fortunato che lo acquisterà, poi dovrà fare i conti col solito dubbio: chi svincolare? Tanti i centrocampisti che hanno deluso in questo inizio di campionato e che potrebbero essere sacrificabili per il belga.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Fantacalcio, chi svincolare per Nainggolan

Uno che andrà sicuramente svincolato è Eriksen dell’Inter. Il danese anche quest’anno non ha avuto spazio con Conte e a gennaio potrebbe partire. Dovesse restare, cosa improbabile, giocherebbe comunque poco, spesso regalandovi un “senza voto”, per questo vi converrebbe salutarlo, a malincuore, per puntare su Nainggolan. Il belga sarà titolare fisso e potrebbe regalarvi sicuramente bonus interessanti.

Chi lo ha acquistato, può svincolare Elmas. Il gol al Genoa aveva illuso tutti. Il macedone non è un pupillo di Gattuso, in campionato non è mai partito da titolare e col ritorno di Zielinski per lui lo spazio si è ulteriormente ridotto. Gioca spesso ma lo fa male Callejon, esterno destro della Fiorentina. Doveva essere l’erede di Chiesa ma non ha ancora segnato e soprattutto non ha mai regalato bonus ai suoi fantallenatori.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, perchè Pirlo ha scelto Llorente: c’è un solo ostacolo

Svincolarlo potrebbe essere un rimpianto, ma per uno come Nainggolan vale la pena rischiare. Andrete sul sicuro, invece, nello svincolare Arthur, giocatore che nella Juventus non è titolare fisso e, comunque, un calciatore che, per il ruolo che ricopre, arriva raramente al tiro e non fornisce assist ai compagni.