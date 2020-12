Lo svincolato Diego Costa è finito nel mirino di diversi top club europei. Anche la Juventus di Pirlo lo segue con attenzione.

Dopo essersi svincolato dall’Atletico Madrid, Diego Costa è finito nel mirino di mezza europa. L’attaccante oramai ex Atletico Madrid, ha abbandonato la causa degli spagnoli nella giornata di ieri per motivi personali. Da oggi è libero di accasarsi dove più ritiene opportuno. Sul suo cartellino si sono fiondati i top club d’Europa, tra cui anche la Juventus di Andrea Pirlo, alla caccia di un attaccante per far rifiatare Alvaro Morata.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Diego Costa, rischia di saltare l’approdo in Serie A

Con lo stop momentaneo del decreto crescita, si complica l’arrivo di Diego Costa in Serie A. L’attaccante brasiliano, naturalizzato spagnolo, è ora a parametro zero. Una ghiotta occasione per i bianconeri, ma non solo. In Premier League l’Arsenal ha sondato il terreno. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, sulle orme del centravanti potrebbero esserci anche alcuni club extra europei. L’ex Chelsea piace in Brasile ed in Arabia Saudita, ad alcuni club non ancora identificati che, per ora, lavorano sotto traccia. Ciò che è certo è che i soldi messi sul piatto sono tanti: vere e proprie offerte monstre per convincere il calciatore classe 1988.

LEGGI ANCHE >>> Atletico, ufficiale l’addio di Diego Costa: ora tutto su Milik