Atletico, ufficiale l’addio di Diego Costa: ora tutto su Milik

Diego Costa ha trovato accordo per rescissione con l’Atletico, il suo addio apre all’arrivo di Milik dal Napoli, la trattativa è già in corso.

Diego Costa e l’Atletico Madrid hanno trovato l’accordo per terminare la seconda esperienza della “Bestia” in maglia biancorossa, squadra con cui ha vinto tantissimi titoli. Il contratto sarebbe scaduto nell’estate del 2021, ma il giocatore ha chiesto di essere svincolato per motivi personali.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Napoli, l’Atletico Madrid spinge per Milik

La sua partenza permette all’Atletico Madrid di concentrare tutte le energie su Arek Milik, il bomber dimenticato del Napoli, per il quale le richieste di De Laurentiis non sono mai scese. Il patron azzurro ha chiesto finora 18 milioni di euro per privarsene, nonostante il suo contratto in scadenza a giugno.

LEGGI ANCHE >>> Atletico Madrid, Diego Costa ha chiesto la cessione: sullo sfondo c’è Milik

A gennaio, però, la richiesta potrebbe scendere intorno ai 10 milioni, con i colchoneros in prima fila per tentare di portare il polacco a disposizione di Simeone. L’ex Ajax è l’obiettivo prioritario del ds Andrea Berta, che senza Costa potrà aumentare la proposta economica sia al giocatore che al club partenopeo.