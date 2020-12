Felipe Caicedo ha chiesto la cessione e la Lazio rischia di perdere un giocatore fondamentale per le rimonte all’ultimo minuto

Forse ha cominciato a stufarsi dell’etichetta di salvatore della patria. Felipe Caicedo crede di valere più del suo personaggio e vuole evadere dal luogo comune del bomber utile solo nei minuti finali. Ma il campo, in questi mesi, ha raccontato esattamente questo: l’attaccante di Inzaghi, l’uomo dei miracoli in extremis, è meno incisivo quando parte da titolare. Viceversa, sa essere letale quando le squadre sono stanche. Le colpisce e le punisce. Come la Juve al novantacinquesimo. Oppure il Cagliari un anno fa. Il ruolo che sembrava perfetto per lui ora comincia a stargli stretto. Per questo Caicedo valuta l’addio. Non ha gradito la panchina di Milano e vorrebbe andare via per avere più spazio. La Lazio non è d’accordo. Si tratta.

Lazio, Caicedo valuta l’addio

I rapporti con Inzaghi, che sembravano buoni, si sono raffreddati. Caicedo reclama più spazio. Vorrebbe giocare di più. Si è stufato di essere considerato solo l’uomo degli ultimi minuti. Il suo sogno è diventare protagonista e decisivo anche a inizio partita o alla fine del primo tempo. Sa bene che la concorrenza di Immobile lo penalizza, ma non ha mai perso le speranze di diventare altro, non solo una buona riserva. Per questo si è fatto sentire con la società e dopo l’esclusione dalla sfida di mercoledì scorso col Milan ha chiesto di essere ceduto.

Oltre alla pista estero, in Italia c’è la Fiorentina che sarebbe pronta ad accoglierlo. I viola sono alla caccia di un attaccante esperto che possa affiancare il giovane e talentuoso Vlahovic. Caicedo è l’identikit perfetto, ma servirà intesa economica tra le due società. La Lazio valuta Caicedo almeno 7 milioni di euro. Ma deve prima convincersi: al momento, non ha intenzione di cederlo.