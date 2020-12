Leo Messi è sempre più lontano dal Barcellona. L’attaccante argentino continua ad avere mal di pancia nei confronti della dirigenza e dell’ambiente.

Lionel Messi potrebbe dire addio al Barcellona. L’ha confermato lui in più di un’occasione nell’ultimo anno. Il suo futuro resta appeso ad un filo e risulta essere più oscuro che mai. L’attaccante argentino potrebbe decidere di lasciare il club catalano una volta e per sempre. Una ipotesi da non prendere assolutamente sottogamba visti i mal di pancia della Pulce nei confronti della dirigenza catalana.

Messi via dal Barcellona? L’ipotesi

Il suo futuro resta più incerto che mai. Il Daily Mail, però, racconta di un importante investimento del calciatore argentino che potrebbe riaprire il dibattito sulla sua prossima destinazione. Anche David Beckham, proprietario dell’Inter di Miami, corteggia il calciatore dei catalani. Proprio l’approdo negli USA, secondo il tabloid, potrebbe essere l’ipotesi più concreta. Messi avrebbe compiuto un grosso investimento immobiliare, acquistando un appartamento da circa 8 milioni di euro per sé e la propria famiglia.

Non è da escludere affatto, quindi, che il calciatore possa lasciare la Spagna in estate, quando il suo contratto in essere con il Barcellona arriverà alla sua naturale scadenza. Anche il cambio di presidenza in arrivo dopo febbraio potrebbe spingere la Pulce sempre più lontano dall’Europa.