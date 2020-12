Psg, l’incredibile richiesta di Pochettino: “Portatemi Messi!”

Mauricio Pochettino sarà con ogni probabilità il nuovo allenatore del Paris Saint Germain, la prima richiesta è incredibile.

L’esonero di Tuchel è stato sicuramente un colpo importante per tutto il panorama calcistico internazionale. La panchina del Paris Saint Germain resta una delle più ambite del vecchio continente, e per questo le ultime ore sono state particolarmente frenetiche.

Alla fine, come sembra ormai scontato, sarà Mauricio Pochettino a prendere il posto del tecnico tedesco. Il club parigino sarebbe ormai pronto a mettere le mani sull’ex tecnico del Tottenham.

Pochettino è stato accostato a diverse panchine nel corso degli ultimi mesi, ed alla fine l’occasione è arrivata un freddo dicembre. Il Psg stenta in Ligue 1, ed è proprio per questo che a Pochettino sarà dato l’arduo compito di rimettere in sesto la squadra.

Serve continuità, l’aspetto sul quale evidentemente il predecessore Tuchel non ha trovato la giusta sintesi. Lione e Lille in Francia si stanno mettendo in mostra, e cosi le difficoltà il casa Paris non sono state poche.

Pochettino al Psg, la prima richiesta è Messi

Non c’è ancora l’annuncio ufficiale dell’approdo di Pochettino all’ombra della Tour Eiffel, ma in Francia sono tutti convinti che nelle prossime ore arriverà l’annuncio dell’ingaggio.

Circolano, tra l’altro, già le prime indiscrezioni riguardo quelle che sarebbero le richieste di Pochettino per il nuovo corso parigino. Una di queste, va detto, ha davvero del clamoroso.

Secondo quanto riportato da Le Parisien, infatti, l’allenatore avrebbe chiesto al club di mettere insieme una coppia fuori dal normale, che farebbe tremare chiunque. Insomma, il primo obiettivo del tecnico argentino sarebbe Lionel Messi!

Una richiesta che, ovviamente, sta facendo molto rumore negli ambienti parigini. Portare Messi al cospetto di Pochettino, significherebbe avere a disposizione due dei giocatori più forti del pianeta, contornati da campioni di spessore come Mbappè, Di Maria o Icardi.