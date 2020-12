Sono due gli ostacoli tra il Napoli e il rinnovo di Rino Gattuso: questione economiche e due allenatori pronti a subentrargli

Il Napoli e Gattuso ancora insieme, per altre due stagioni. L’accordo tra gli azzurri e il tecnico per il rinnovo manca ancora e, come riporta CalcioToday.it, gli ostacoli all’intesa definitiva sono due: se per la durata (due anni più opzione per il terzo) c’è intesa, non si può dire lo stesso per la parte economica e i diritti di immagine. In particolare c’è da limare l’intesa sui bonus che andranno ad aggiungersi ai 2,5 milioni di euro di ingaggio. Poi c’è da sistemare la questione diritti di immagine con Gattuso che ha un contratto con una società di consulenza che dovrebbe risolvere per cedere il 50% dei diritti di immagine al club azzurro.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Napoli, contatti con Sarri e Spalletti ma resta Gattuso

Il duplice ostacolo ha fatto muovere De Laurentiis anche su altri obiettivi. Contatti ci sono stati sia con Luciano Spalletti che con Maurizio Sarri. Il primo si è detto disponibile senza indugio, mentre il secondo – pur aprendo al ritorno – ha mostrato qualche perplessità.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, il piano di Giuntoli per Emerson Palmieri prevede un rischio

I contatti però sono destinati a restare soltanto tali se, come appare probabile, Gattuso rinnoverà il suo accordo con il Napoli. Gli azzurri ripartiranno dal tecnico che ha riportato un trofeo dopo quasi dieci anni, sgombrando dubbi ed ostacoli nelle prossime settimane.