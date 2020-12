Goran Pandev annuncia il ritiro dal calcio giocato. L’attaccante del Genoa, a quasi 38 anni, chiuderà la carriera in estate.

Goran Pandev, attaccante del Genoa, è ad un passo dal dire addio al calcio giocato. Il centravanti macedone, eroe dell’Inter del Triplete ai tempi di Jose Mourinho, potrebbe smettere di giocare a calcio. Nonostante la carta d’identità parli piuttosto chiaro, Pandev riesce ancora oggi a dare il proprio contributo al club di Preziosi, impegnato nella lotta di bassa classifica per non retrocedere in Serie B.

Pandev annuncia il ritiro

In una intervista rilasciata al Secolo XIX, l’attaccante ex Inter ha confessato di voler smettere di giocare. Una decisione non semplice ma inevitabile, visti i 38 anni in arrivo in estate: “Zlatan Ibrahimovic è un grandissimo, spero continui a giocare. Senza di lui il calcio non sarebbe lo stesso. Io però ho quasi deciso, in estate ne faccio 38 e mi fermo, ho parlato della mia decisione anche con mia moglie. Prima, però, vorrei poter di nuovo giocare nello stadio Ferraris con i nostri tifosi, per chiudere in bellezza la mia carriera”.

