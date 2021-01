Una prima parte di stagione leggermente altalenante per Zapata, il quale potrebbe giocarsi costantemente una maglia da titolare con Muriel già dalle prossime giornate. Cambiano le gerarchie? Occhio al prossimo mercato.

Zapata o Muriel, o magari entrambi. Tante le soluzioni offensivo per l’Atalanta di Gasperini, ma attenzione alle prossime gerarchie in vista della seconda parte di stagione. Qualche difficoltà di troppo in fase realizzativa per Zapata, il quale è apparso in netta ripresa solamente nelle ultime settimane.

Un inizio ballerino incalzato dalla fame e dall’eccellente momento di Muriel. I due attaccanti colombiani si contenderanno una maglia da titolare già dalle prossime giornate, ma non è escluso che possano giocare anche uno di fianco all’altro con uno tra Ilicic/Miranchuk/Malinovskyi alle loro spalle.

Atalanta, Zapata-Muriel e le soluzioni offensive: attenzione al mercato estivo

Quattro punte per Gasperini, più tre trequartisti: questo il parco offensivo di Gasperini nel corso della stagione. Fuori Papu Gomez, ormai ai titoli di coda nella sua esperienza atalantina. Come accennato, Zapata non avrà più la certezza di una maglia da titolare fissa a prescindere da tutto, ecco perchè l’ex Sampdoria e Udinese dovrà guardarsi attentamente dall’ascesa di Muriel.

Occhio anche al prossimo mercato estivo. Non è escluso che la Dea possa valutare alcune offerte per Zapata, fare cassa e puntare con forte decisione su Muriel e su Lammers, attualmente poco utilizzato da Gasperini. Zapata piace alla Juventus, ma gode di grandi estimatori anche in Premier League e Liga spagnola.